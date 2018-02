POL-HSK: Pkw entwendet

Schmallenberg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. / 24.02.2018) vom einem Grundstück "In der Schmiedinghausen" in Bad Fredeburg einen grauen Pkw Subaru Legacy mit dem Kennzeichen HSK-I 870. Der oder die Täter stießen mit dem Pkw zunächst gegen ein Metallgeländer, gegen eine Hecke und anschließend noch gegen einen Steinpfosten, bevor sie schließlich das Grundstück mit dem beschädigten Pkw in unbekannte Richtung verlassen haben. (Kri)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell