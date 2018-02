POL-HSK: Einbruch in Reihenhaus

Sundern (ots) - In ein Reihenhaus in Langscheid, In den Höfen, drangen bislang unbekannte Täter am Abend des 24.02,2018 gewaltsam ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf, drangen in das Haus ein und entwendeten nach ersten Ermittlungen Bargeld. (Kri)

