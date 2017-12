POL-HSK: Einbruch in eine Bäckerei

Eslohe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 24.12.2017, 10:30 Uhr, bis 26.12.2017, 05:00 Uhr, durch die rückwärtige Gebäudeseite in eine Bäckerei in der Straße "Reister Berg" in Eslohe ein. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgehebelt und zahlreiche Schränke durchsucht. Konkrete Erkenntnisse zur möglichen Beute liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Meschede unter 0291-90200 entgegen. (gh)

