POL-HSK: Brandstiftung

Brilon (ots) - In der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 07:00 Uhr, wurde an einer Stallung eines Bauernhofes in der Straße "Alte Mühle" durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter Stroh an einer Holztür entzündet. Größerer Schaden entstand nicht, da das Zündmaterial nass war. Die Flammen erloschen kurze Zeit von sich aus. Hinweise an die Polizei Brilon werden erbeten. (PK)

