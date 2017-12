POL-HSK: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

Schmallenberg (ots) - Am Samstag, 17:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg die K31 von Wormbach in Richtung Schmallenberg. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er, vor einer Rechtskurve einen vorausfahrenden, orangefarbenen Pkw, einen sog. Pick-Up, zu überholen. Dieses Fahrzeug hätte seine Geschwindigkeit während des Überholens erhöht und der Fahrer sei in Richtung der Mittellinie gefahren. Hierdurch habe der 19-Jährige ohne Berührung der Fahrzeuge die Kontrolle über seinen Pkw verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der unbekannte Fahrer des Pick-Up sei kurz ausgestiegen, hätte dann aber seine Fahrt ohne weitere Angaben fortgesetzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt ca. 5.500,- Euro. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

