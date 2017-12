POL-HSK: Betrunkener Pkw-Fahrer gesteht Verkehrsunfallflucht

Meschede / Schmallenberg (ots) - Am Sonntag, 01:50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum die L740 von Westernbödefeld in Richtung Meschede. Ein Zeuge meldete der Polizei dessen auffällig gefahrenen Schlangenlinien. Der Pkw konnte in Meschede, im Verlauf der Steinstraße, angehalten werden. Das Fahrzeug wies frische Beschädigungen auf. Ein Alco-Vortest bei dem 27-Jährigen ergab einen Wert von 1,72 Promille. In der weiteren Folge gab er an, eine Verkehrsinsel in Schmallenberg, Auf der Lake, überfahren zu haben. Ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, habe er seine Fahrt fortgesetzt. Die Angaben wurden bestätigt. Der Gesamtsachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 2.200,- Euro. Bei dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (PK)

