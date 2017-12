POL-HSK: Schlägerei mit einer verletzten Person

Arnsberg (ots) - Am Sonntag, 01:40 Uhr, wurde eine mehrköpfige Personengruppe nach dem Besuch einer Gaststätte in der Straße "Dicke Hecke" auf dem Parkplatz von vier Männern angepöbelt. In der weiteren Folge wurde ein 23-jähriger Mann, ein vorheriger Besucher der Gaststätte, mit einem Fausthieb niedergeschlagen und leicht verletzt. An einem abgestellten Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Täter flüchteten. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Nach bisherigen Erkenntnissen kennen sich der Geschädigte und die Täter. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell