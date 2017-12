POL-HSK: Fußgängerin angefahren

Schmallenberg (ots) - An der Kreuzung Oststraße / Weststraße / Fleckenberger Straße / Unterm Werth kam es am Freitagabend (22.12.2017, 18:18h) zu einem Verkehrsunfall. Eine 19jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberweg von einem linksabbiegen Pkw erfasst. Der 85jährige Pkw-Fahrer war von der Oststraße nach links in die Straße Unterm Werth abgebogen und hatte die Fußgängerin übersehen. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Kri)

