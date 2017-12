POL-HSK: Versuchter Raub

Arnsberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (23.12.2017, 05:15 h) wurde ein 34jähriger Mann auf dem Nachhauseweg von einer Gaststatte auf dem Neheimer Markt von drei jungen Männern angegangen. Die jungen Männer hatten den Geschädigten aufgefordert seine Geldbörse und sein Handy herauszugeben. Als er sich weigerte, wurde er ins Gesicht getreten und stürzte auf den Boden. Nachdem der Geschädigte unmittelbar danach wieder aufstand, flüchteten die drei bislang unbekannten Täter in Richtung Schobbostraße. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache in Arnsberg (02932 90200) zu wenden. (Kri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell