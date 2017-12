POL-HSK: Fußgängerin angefahren

Arnsberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde in der Straße Im Ohl eine 65-jährige Frau aus Arnsberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 31-jähriger Mann aus Arnsberg überholte einen Fahrradfahrer und kollidierte anschließend mit dem Einkaufs-Trolley der 65-jährigen Fußgängerin, welche gerade die Straße im Einmündungsbereich überquerte. Durch den Zusammenstoß fiel die 65-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

