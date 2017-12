Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern:

In Sundern-Linnepe kam es in der Straße Unter'm Himmel zu einem Einbruch. In einem Mehrfamilienhaus versuchten sich am Donnerstag zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr unbekannte Täter Zugang in eine Wohnung zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Arnsberg:

In der Hallenstraße gelangten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Täter hebelten eine Tür auf. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

