POL-HSK: Unfallwagen gesucht

Sundern (ots) - Am Dienstag, 19.12.2017, in der Zeit von 14:00 bis 23:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Fa. Wellpappen Tillmann in Sundern-Stockum seinen schwarzen Pkw VW Golf auf dem Firmenparkplatz ab. Als er von seiner Schicht zu seinem Pkw zurück kam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug vorn rechts nicht unerheblich beschädigt war. Offensichtlich war ein anderer Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug an dem schwarzen VW Golf entlang gefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Nach den aufgefundenen Spuren zu urteilen, muss es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln. Es wurde leuchtend rote Fremdfarbe an den Beschädigungen gesichert. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

