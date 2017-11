POL-HSK: Handtasche entrissen

Meschede (ots) - Einer 37-jährigen Frau aus Meschede wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr die Handtasche entrissen. Die Frau war mit einer Freundin auf dem Schederweg, oberhalb des Krankenhauses in Höhe des dortigen Wanderparkplatzes, unterwegs. Als die Frau einen kurzen Moment alleine war, wurde sie von einem etwa 1.85 Meter großen Mann umgestoßen und ihre Handtasche entrissen. Der Mann trug schwarze Kleidung, hatte eine schwarze Kapuze auf und trug einen schwarzen Schal, welcher Teile seines Gesichts bedeckte. Nach der Tat ist der Täter in Richtung Schederberge geflüchtet. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

