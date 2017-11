POL-HSK: Drogenkonsum bei Unfallbeteigtem festgestellt

Olsberg (ots) - In der Fruges Straße kam es am Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Olsberg war mit seinem Wagen in Richtung "Ruhrufer" unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle fuhr er an einem wartenden Bus vorbei. Beim Wiedereinscheren kam es zum Unfall zwischen dem Wagen des 22-Jährigen und dem Bus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Drogenkonsum bei dem jungen Mann fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

