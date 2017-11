POL-HSK: Motorradunfall in Müschede

Arnsberg (ots) - Am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr kam es auf der Rönkhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann aus Arnsberg war mit seinem Wagen in Richtung Hüsten unterwegs. Als er nach links in die Straße Am Wehr einbiegen wollte kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 53-jährige Fahrer aus Arnsberg wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

