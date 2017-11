POL-HSK: Lkw und Fahrer nach Unfall gesucht

Meschede (ots) - Am Mittwoch kam es in Olpe auf der Berger Straße gegen 12.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Lkws. Einer der beiden Lkws entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dieser Lkw war rot und hatte auf dem roten Auflieger den Schriftzug "Milburger". Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder seinem Fahrer machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

