Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg:

Am Donnerstagmorgen gegen 04:45 Uhr bemerkte ein 56-jähriger Mann aus Winterberg Geräusche in einer Pension in Niedersfeld. Täter hatten sich kurz zuvor über ein Fenster Zugang in die Pension in der Ruhrstraße verschafft. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Sundern:

In Allendorf in der Kaspar-Kellermann-Straße versuchten unbekannte Täter Türen und Fenster einer Grundschule aufzuhebeln. Der Tatzeitraum liegt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es entstand Sachschaden.

Unbekannte Täter scheiterten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei dem Versuch in eine Bäckerei in der Allendorfer Straße einzubrechen. Es entstand Sachschaden.

In eine Firma im Gewerbegebiet "Zum Dümpel" wurde versucht einzubrechen. Gegen 00:35 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden.

In Amecke drangen Täter in einen Getränkemarkt ein. In der Amecker Straße konnten die Täter diverse Gegenstände entwenden. Auch eine Post-Filiale befand sich im Objekt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag 18.15 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr. Das genaue Schadensausmaß lässt sich derzeit nicht beziffern.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Meschede:

Im Gutsweg in Stockhausen gelangten zwischen Montag und Mittwoch unbekannte Täter durch eine Tür in ein Bürogebäude. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet.

Ebenfalls im Gutsweg drangen Täter in einen Pferdestall ein. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

