Hochsauerlandkreis (ots) - Hallenberg: In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Spedition an der Straße "Landwehr" ein. Die Einbrecher hebelten mehrere Fenster des Bürogebäudes auf und durchsuchten die Büros. Ein Tresor versuchten die Täter aufzubrechen, schafften es aber nicht die stabile Bauweise zu überwinden. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit kann auf 03 Uhr bis 03.30 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02974 - 90 200 entgegen.

