POL-HSK: Sprayer beobachtet

Arnsberg (ots) - Am Samstagabend konnte ein Zeuge vier männliche Sprayer auf dem Wintroper Weg beobachten. Nach Angaben des Zeugen standen um 21.50 Uhr drei Jugendliche an einem Reifenhandel "Schmiere". Der vierte Täter sprühte mit blauer Farbe an die Wand. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Clemens-August-Straße. Die vier Täter waren dunkel gekleidet. Ein Jugendlicher trug einen roten Rucksack. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell