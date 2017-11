POL-HSK: Über Auto gelaufen

Winterberg (ots) - Am Samstag gegen 22.20 Uhr randalierten drei Jugendlichen auf der Straße "Steinkamp" in Niedersfeld. Sie beschädigten eine Hecke und liefen über ein Auto. Ein Zeuge konnte die Täter beobachten. An der Einmündung "Josefsweg /Steinkamp" liefen die drei Täter durch eine Hecke und brachen mehrere Zweige ab. Einige Meter weiter stiegen die drei Männer über einen geparkten Pkw. An einem anliegenden Haus versuchten sie zudem einen Briefkasten abzureißen, was jedoch misslang. Auffällig war die rote Baseball-Kappe, die ein Täter trug. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell