Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(jd) Im Januar betraten zwei bisher unbekannte Tatverdächtige die Filiale einer Drogerie an der Waltgeristraße und entnahmen aus der Auslage Trading Karten, kosmetische Erzeugnisse und Rasierklingen. Die etwa 160-165cm große Frau mit schwarzen Haaren und kräftiger Statur steckte die Gegenstände unter ihren "Klaurock". Sie trug zudem eine schwarze Winterjacke und einen beigen Schal. Ihr Begleiter ist etwa 175cm groß und hat ebenfalls eine kräftige Statur. Er trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil und eine graue Mütze. Beide Personen verließen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Mit Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld werden nun Fotos aus den Überwachungskameras der Drogerie für die Fahndung veröffentlicht. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter https://polizei.nrw/fahndung/209997 Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

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