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POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Austausch zwischen Polizeidirektor Christian Lübke und Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Austausch zwischen Polizeidirektor Christian Lübke und Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger
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Bünde (ots)

An dem Gespräch nahmen auch die zuständige Dezernatsleiterin sowie die Leiterin des Ordnungsamtes teil. Im Mittelpunkt standen die Sicherheitslage in Bünde, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Behördenschwerpunkt zur Bekämpfung krimineller Netzwerke. Auch aktuelle polizeiliche Herausforderungen und die enge Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Polizei wurden intensiv erörtert.

"Sicherheit gelingt dann besonders gut, wenn Polizei, Stadtverwaltung und Ordnungsbehörde ihre Verantwortung gemeinsam wahrnehmen und ihre Stärken zusammenbringen", ist sich Christian Lübke sicher.

Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger und Polizeichef Christian Lübke waren sich einig, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch künftig gemeinsam fortzuführen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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