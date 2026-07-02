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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger beim Abbiegen erfasst - Herforderin leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Mittwoch (01.07.) ereignete sich an der Werrestraße um 9.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Herforder fuhr mit seinem Opel auf der Waltgeristraße in Richtung Mindener Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Werrestraße abzubiegen und setzte seine Fahrt fort, als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte. Zeitgleich ging eine 28-jährige Herforderin mit ihren beiden Kindern, von denen eins in einem Kinderwagen lag, an der Waltgeristraße entlang und beabsichtigte, die Werrestraße zu kreuzen. Als die Fußgängerampel auch für sie Grünlicht zeigte, ging sie über die Kreuzung. Ohne der Fußgängerin und ihren beiden Kindern die Vorfahrt zu gewähren, passierte der Herforder die Kreuzung und es kam zur Kollision. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und im weiteren Verlauf mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die beiden Kinder blieben unverletzt und konnten an einen Angehörigen übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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