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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden VW - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (30.06.) zeigte ein Mann aus Kirchlengern den Diebstahl seines VW an. Das Auto parkte in der Hofeinfahrt des Mannes an der Mindener Straße und war am frühen Morgen noch vor Ort. Als der Kirchlengeraner dann gegen 17.05 Uhr zu seinem Wohnort zurückkehrte, fehlte von dem Fahrzeug mit Bielefelder Zulassung jede Spur. Der VW Passat ist blau und verfügt über grüne Außenspiegel sowie lila Felgen. Zeugen, die im Bereich der Mindener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des VW geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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