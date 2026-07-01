Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Rangieren - Löhner zwischen zwei Autos eingeklemmt

Vlotho (ots)

(jd) Am Montagnachmittag (29.06.) wurde ein Mann aus Löhne bei einem Unfall verletzt. Der 73-Jährige befand sich auf einem Parkplatz an der Meyrastraße und öffnete die Heckklappe seines Autos. Zeitgleich fuhr eine 79-jährige Vlothoerin rückwärts mit ihrem Toyota aus einer Parklücke. Beim Rangieren übersah sie offenbar den Löhner und erfasste ihn mit dem Auto. Dabei wurde der Mann zwischen beiden Pkw eingeklemmt und leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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