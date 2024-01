Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Metalldiebe entwenden Kupferrohre an Packstation

Rödinghauen (ots)

(um) Die Besitzer eines Hauses an der Kilverstraße verständigten gestern die Polizei über einen Kupferdiesbtahl. In der Nacht zuvor (15/16.01.) öffneten bislang unbekannte Täter an der Packstation die Fallrohre. In diesen Fallrohren befanden sich wertvolle Kupferrohre, die teils gewaltsam herausgebrochen wurden. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Reparatur des Schadens liegt sicher weit darüber hinaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 gegeben werden.

