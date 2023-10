POL-HF: Unfallflucht in der Innenstadt- PKW schleudert über Seitenstreifen

Herford (ots) - (sls) Als die Mitarbeiterin einer Bäckerei am Herforder Bahnhof am Mittwochmorgen (11.10.) gegen 05.00 Uhr ihre Arbeit aufnehmen wollte, bemerkte sie eine beschädigte Zugangstür im Bereich der Umkleideräume. Diese Tür wurde aufgebrochen um in das Innere der Bäckerei zu gelangen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Bäckerei am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr verschlossen. In der Nacht zu Mittwoch ...

mehr