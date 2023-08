Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Rollerfahrer- Verursacher flüchtet

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) Am späten Mittwochabend (2.8.) befand sich ein 17-Jähriger aus Enger mit seiner Aprilia auf der Weseler Straße in Richtung Bünde. Auf seinem Roller führte er eine ebenfalls 17-Jährige aus Bünde als Sozia mit. Nach Aussagen des Fahrers fiel diesem ggen 23.30 Uhr ein Fahrzeug hinter dem Roller auf, dass mehrfach die Lichthupe betätigte. Anschließend versuchte der Pkw den Roller zu überholen. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit der Aprilia, so dass dieser auf den Grünstreifen geriet und zu Boden schleuderte. Hierbei wurden der Rollerfahrer und die Sozia verletzt. Der Fahrer des Pkw fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall und den Verletzten zu kümmern. Die Geschädigten konnten noch beobachten, wie der Unfallverursacher sein Fahrzeug nach einigen Metern drehte und nochmals langsam an der Unfallstelle vorbeifuhr. Er setzte dann aber wieder seine Fahrt fort. Anhand von Kennzeichenfragmenten und der Beschreibung der Beteiligten konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung das Fahrzeug im Bereich der Dobergstraße angetroffen werden. Im Fahrzeug befanden sich vier Insassen, wobei es sich bei dem Fahrer um einen 24-jährigen Ukrainer aus Porta Westfalica handelt. Er gab gegenüber den Beamten an, einen Zusammenstoß mit dem Roller nicht bemerkt zu haben. Am schwarzen Passat konnten Spuren festgestellt werden, die auf einen Zusammenstoß mit dem Roller schließen lassen. Der Führerschein des Ukrainer wurde vorläufig sichergestellt und nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Sicherheitsleistung genommen. Beide Verletzten wurden ambulant ärztlich versorgt und die Erziehungsberechtigen über den Unfall informiert. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die Fahrzeuge sichergestellt und von der Unfallstelle und Antreffort abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell