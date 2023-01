Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch am Neujahrsmorgen - Bargeld entwendet

Löhne (ots)

(sud) Am Neujahrsmorgen in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Brinkstraße in Löhne-Mennighüffen. Durch unbekannte Täter wurde vergeblich versucht, das Terrassenfenster eines Wintergartens aufzuhebeln. Im Anschluss wurde ein Wohnzimmerfenster eingeschlagen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke durchwühlt. Es wurde u.a. Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell