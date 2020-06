Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall nach Feierlichkeit- Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Herford (ots)

(sls) Nach einer kleinen Feier verursachte ein Motorradfahrer einen Unfall auf der Vlothoer Straße in Herford. Gegen 03.40 Uhr verließ ein 23-Jähriger aus Herford das Treffen, setzte sich auf eine Honda CBR und befuhr die Vlothoer Straße in Richtung Herford. Kurz vor der Einmündung Schwarzenmoorstraße kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte mit der Motorrad und rutschte über Grünstreifen und Gehweg bis zu einer Grundstücksecke. Hierbei kollidierte er mit zwei Leitpfosten. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keine Schutzkleidung sondern lediglich eine Jogginghose und ein T-Shirt. Einen Helm hat der 23-Jährige ebenfalls auch nicht auf dem Kopf. Da Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Herforder beim vorherigen Treffen Alkohol konsumiert hat, wurden ihm Blutproben entnommen. Der Führerschein konnte durch die Polizeibeamten nicht sichergestellt werden, da der 23-Jährige aktuell nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

