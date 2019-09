Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin schwer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(mmb) Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin kam es am Samstag (07.09.2019) um 09:54 Uhr auf der Bünder Straße. Eine 38-jährige PKW-Führerin aus Herford kollidierte hier mit einer 16-jährigen Radfahrerin aus Hiddenhausen. Beide Beteiligten fuhren zwischen der Brunnenstraße und der Südfeldstraße in Richtung Herford und die Radfahrerin, die einen Schutzhelm trug, wurde vom PKW aufgeladen, als sie die Straße nach links überquerte. Ein Rettungswagen verbrachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch die Unfallaufnahme kommt es noch bis etwa 11.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell