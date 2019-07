Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit geparkten LKW- Fahrer leicht verletzt

Löhne (ots)

(sls) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde auf dem Hülskamp in Löhne eine Person verletzt. Ein 72-jähriger Nissan-Fahrer aus Löhne befuhr den Hülskamp aus Richtung Bergkirchener Straße kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Hier befand sich zum Unfallzeitpunkt ein geparkter LKW Mercedes. Der Nissan-Fahrer stieß gegen diesen LKW und verletzte sich dabei im Brustbereich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Das Verkehrskommissariat Bünde übernimmt die weiteren Ermittlungen.

