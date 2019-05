Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Verletzten- Vorfahrt missachtet

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstag (09.05.) gegen 15:30 Uhr kam es auf der Vlothoer Straße in Herford zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Audi Fahrerin aus Löhne befuhr die Autobahnausfahrt A2 Herford-Ost aus Fahrtrichtung Bielefeld kommend. Am Ende der Ausfahrt beabsichtigte sie im Einmündungsbereich Vlothoer Straße nach links in Richtung Herford abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 38-jährigen Fahrzeugführer aus Extertal. Dieser befuhr mit seinem schwarzen Smart die Vlothoer Straße in Richtung Exter. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Beide Beteiligte wurde leicht verletzt und durch Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbacht. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell