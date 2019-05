Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Unbekannter Verkehrsteilnehmer stoppt Streife

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (01.05.), um 14:41 Uhr, stoppte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Streifenwagen auf der Bismarckstraße und informierte die Polizeibeamten über eine am Boden liegende Frau, wenige Meter entfernt. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass es sich bei der Frau um eine 59-jährige Beifahrerin handelte, die durch einen Auffahrunfall des 61-jährigen Fahrers leicht verletzt wurde. Der Herforder fuhr mit seinem Renault Clio auf der Bismarckstraße stadtauswärts hinter einem PKW her. Der 42-jährige Fahrer des grauen BMW hielt auf der Straße an um nach links abzubiegen. Dies bemerkte der Unfallverursacher zu spät und versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei stieß der Herforder zunächst mit dem Heck des vor ihm wartenden BMW zusammen. Anschließend prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Nissan und kam zum Stehen. Dabei verletzten sich der Fahrer und dessen Beifahrerin leicht und wurden mit einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrtüchtig, eins wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell