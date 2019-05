Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad-Diebstahl - Mountainbike aus selbstschließender Garage entwendet

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (01.05.), in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Mountainbike aus einer privaten Garage an der Bustedter Straße. Ein 14-jähriger Schüler stellte während eines Besuchs sein Rad der Marke Ghost in der Garage seines Freundes ab. Er sicherte sein schwarz-grünes Gefährt mit einem Kettenschloss am Hinterrad. Der 15-jährige Freund schloss das automatische Garagentor mit einem Knopfdruck. Als die Jugendlichen einige Zeit später zurückkehrten, stand das Tor offen und das Rad war verschwunden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 670 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

