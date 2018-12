POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Enger (ots) - (ms) Am Freitagabend in der Zeit von 17.45 - 19.30 Uhr brauchen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus am Elmweg in Enger ein. Die Täter drangen über die Terrassentür ins Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde konnte auf den ersten Blick noch nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

