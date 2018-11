POL-HF: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Enger (ots) - (hay) Am Donnerstagnachmittag (29.11.) gegen 16:45 Uhr fuhr eine 18-jährige aus Bünde mit einem BMW Mini über die Nordhofstraße aus Richtung Ringstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. An der Ampel beabsichtigte sie, nach links auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah sie eine 60-jährige Fußgängerin aus Enger, welche die Bahnhofstraße auf der Fußgängerfurt in Richtung Innenstadt querte. Durch den Zusammenstoß fiel die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Nach der Versorgung durch den Notarzt am Unfallort wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße teilweise gesperrt.

