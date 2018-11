POL-HF: Einbruch in eine Baustelle

Rödinghausen (ots) - (ms) In der Zeit von Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 08.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Räume einer ehemaligen und zur Zeit renovierten Gaststätte an der Hansastr. in Rödinghausen ein. Dabei wurden aus dem Haus sowie einem Geräteschuppen diverse Werkzeuge wie Kettensägen, Akkuschrauber und Werkzeugzubehör entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

