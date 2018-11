POL-HF: Einbruch - Bahnhofskiosk aufgebrochen

Bünde (ots) - (um) In der letzten Nacht brachen bisher unbekannte Täter in einen Kiosk am Bahnhof in Bünde ein. Die Eingangstür des Verkaufsladen sowie eine massive Metalltür zu einem Nebenraum hebelten die Einbrecher auf. Die Regale im Kassenbereich waren durchwühlt und zahlreiche Tabakwaren und Spiritousen gestohlen worden. Der genaue Schaden muss noch durch die Inhaber angegeben werden. Die Täter brachen zusätzlich einen kleineren transportablen Tresor von der Wand und sind vermutl. ob der Menge des Diebesgutes mit einem Fahrzeug vom Tatort geflohen. Die Polizei wertet in diesem Fall Videoaufzeichnungen aus und übernahm die Spurensicherung vor Ort. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

