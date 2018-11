POL-HF: Verkehrsunfallflucht - 17-jähriger Radfahrer an Ampel umgefahren

Hiddenhausen (ots) - (um) Das Verkehrskommissariat Herford bittet in einem Fall der Verkehrsunfallflucht die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen zu einem Unfall an der Bünder Straße Ecke Alter Kamp. Am Dienstag (13.11.), frühmorgens gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger auf seinem Fahrrad die Bünder Straße in Richtung Herford. An der Lichtzeichenanlage vor dem Ortseingang an der Straße Alter Kamp überquerte er bei Grünlicht die Fahrbahn, um vorschriftsmäßig den Radweg zu wechseln und rechts weiter zu fahren. Noch auf der Fahrbahn kam es mit einem schwarzen Kombi, der in gleicher Richtung ebenfalls auf der Bünder Straße fuhr und in den alten Kamp abbiegen wollte, zum Zusammenstoß. Der Radfahrer aus Hiddenhausen fiel dabei auf die Fahrbahn und verletzte sich nicht unerheblich. Der etwa 65-Jahre alte Fahrer mit Haarkranz Frisur setzte die Fahrt unerlaubt in seinem PKW auf der Straße Alter Kamp fort. Er entfernte sich damit vom Unfallort, ohne sich um eine entsprechende Regulierung des Schadens insbesondere der Versorgung der Verletzungen des jungen Mannes zu ermöglichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Herford und Auswertung der Spuren in diesem Fall dauern weiterhin an. Hinweise werden an die Ermittler der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

