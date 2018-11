POL-HF: Sachbeschädigungen am Kindergarten

Bünde (ots) - (hay) Am Montagmorgen (12.11.) bemerkten die Mitarbeiter eines Kindergartens in der Dustholzstraße die vorsätzliche Beschädigung der Eingangstür zu der Einrichtung. Unbekannte Täter hatten versucht, die Tür in Brand zu setzen. Zudem wurde diverser Müll in Form von leeren Flaschen und Zigarettenschachteln entleert vorgefunden. Der Sachschaden beträgt mindestens 200 Euro. Bereits am 7.11. versuchten Unbekannte in den Kindergarten einzusteigen, was aber nicht gelang. An zwei Fenstern und einer Tür wurden Hebelmarken festgestellt. Die Polizei verstärkt ihre Streifentätigkeit in dem Bereich. Hinweise möglicher Zeugen zu den Taten nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

