POL-HF: Einbruchsradar - 4 Wohnungseinbrüche im gesamten Kreisgebiet, davon 2 Versuche

Herford, Enger, Spenge, Hiddenhausen, Vlotho, Löhne, Kirchlengern, Rödinghausen, Bünde (ots) - (hay) In der letzten Woche zeigten kreisweit 4 Geschädigte jeweils einen Einbruchsdiebstahl bei der Polizei an. In 2 Fällen kam es nicht zur Tatvollendung, da die Täter entweder gestört wurden oder bauliche Maßnahmen des Einbruchsschutzes ein Eindringen in das Gebäude oder die Wohnung verhindert hatte. Die Taten sind auf das gesamte Kreisgebiet verteilt. Eine Tat lag in der Herforder Innenstadt, eine in Rödinghausen und jeweils eine in Bünde und Löhne. Wo wird eigentlich eingebrochen? Welche Tatobjekte wählen Täter? Nach einer Forschungsstudie des LKA NRW sind in Großstädten Wohnungen häufiger Tatobjekte als Einfamilienhäuser. Hingegen sind in kleineren Gemeinden Häuser häufiger das Ziel der Täter als Wohnungen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass der Anteil an Wohnungen in Großstädten größer ist als in kleineren Städten und Gemeinden. Wohnungen im Erdgeschoss sind dabei besonders gefährdet. Insgesamt handelt es sich bei den Häusern mehrheitlich um frei stehende Einfamilienhäuser. Die Anteile der verschiedenen Haustypen werden dabei im Wesentlichen durch die Gemeindegrößen der Tatorte bestimmt. Die Kreispolizeibehörde Herford verzeichnet für das zurückliegende Jahr einen deutlich positiven Trend und somit einen Rückgang der Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Genauere Angaben zu dieser Entwicklung, auch zu weiteren Deliktsfeldern, wird die Polizei im Jahresbericht der Kriminalstatistik 2017 am 7. März veröffentlichen.

