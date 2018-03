POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Schneeunfall - Rotes Fahrzeug gesucht

32052 Herford (ots) - (at/um) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.02.) beschädigte am Viehtriftenweg ein bisher unbekannter Fahrer einen schwarzen Peugeot 206. Im Schnee konnten die eingesetzten Beamten erkennen, dass der beschädigte PKW seitlich verschoben stand. Die Spuren zeigten eindeutig, dass es sich um ein rotes Fahrzeug handeln muss, welches den Schaden zurück ließ. Die Besitzerin bemerkte die Beulen und Kratzer erst am nächsten Morgen, gegen 09:00 Uhr, und meldete den Unfall der Polizei. Die 27-jährige Frau aus Herford hatte den Wagen am Vortag gegen 17:30 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Der Schaden beträgt 1.500.- Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall Zeugen des Unfalls, der vermutlich aufgrund der Glätte geschah, sich zu melden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

