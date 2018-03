POL-HF: Diebstahl von Kraftfahrzeug - Weißer Audi Avant mit auffälligen grauen Felgen entwendet

32052 Herford (ots) - (at/um) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.02.) stahlen bisher unbekannte Täter an der Raiffeisenstraße einen weißen Audi A4. Der PKW-Kombi mit sehr auffälligen grauen 19-Zoll Felgen soll einen Wert von mindestens 14.000.- Euro haben. Der Fahrzeugbesitzer parkte gegen 17.00 Uhr den Wagen parallel zum Haus an der Straße. Am frühen Morgen ging der 27-Jährige gegen 05:30 Uhr aus dem Haus und bemerkte den Diebstahl seines Automobils. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell