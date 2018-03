Herford (ots) - (hay) Am Mittwoch (28.2.) gegen 16:15 Uhr beabsichtigte ein 60-jähriger Herforder, mit einem Mazda 626 von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links auf die Straße Westring einzubiegen. Dabei übersah er einen 18-jährigen Herforder, der mit einem 3er BMW auf dem Westring von der Engerstraße in Richtung Diebrocker Straße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell