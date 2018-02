POL-HF: Räuberischer Diebstahl- Unbekannter beißt Zeugen und flüchtet

Herford (ots) - (hay) Am Dienstag (27.2.) gegen 15:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Werrestraße zwei männliche Personen beim Ladendiebstahl. Einen der Täter konnte er verfolgen und auf dem angrenzenden Parkplatz zur Rede stellen. Der Beschuldigte trat, schlug und biss den 21-jährigen Zeugen unvermittelt und flüchtete in Richtung der Umgehungsstraße. Die Verletzungen des Opfers, insbesondere die Bisswunde am Arm, mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Auf dem Parkplatz konnten die Beamten einen schwarzen Daimler Chrysler C180 aus dem Kreis Lippe, zugelassen auf einen georgischen Staatsbürger, feststellen. In dem Auto befand sich Diebesgut, unter anderem Nahrungsmittel und Zigaretten in einem Wert von circa 1.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die beiden flüchtigen Täter wurden durch die Zeugen wie folgt beschrieben: Der Haupttäter war circa 170-175cm groß, hatte schwarz-graue kurze Haare, eine auffallend große Nase und durchgehende Augenbraue, trug eine Jeansjacke und schwarze hohe Schnürschuhe. Die Begleitperson im Geschäft hatte eine kräftige Statur und trug schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Beide waren zwischen 40-50 Jahre alt und von südländischer Erscheinung. Weitere Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

