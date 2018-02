POL-HF: Einbruch in Firma- Täter brechen Container auf

Kirchlengern (ots) - (hay) Am Montag (26.2.) zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände einer Textilrecyclingfirma am Spradower Weg. Dort brachen sie drei Container gewaltsam auf und entwendeten circa 1500 kg Altkleider. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell