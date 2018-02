POL-HF: Kennzeichendiebstahl

Enger (ots) - (hay) In der Zeit zwischen Donnerstag (22.2.) gegen 22:30 Uhr und Freitag gegen 08:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße Am Nordholz die beiden Kennzeichen HF-CB215 eines Fahrzeuges. Der silberne Ford Fiesta stand geparkt am Fahrbahnrand vor dem Haus. Hinweise zu der Tat oder im Falle der Wiedererkennung des Kennzeichens nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

