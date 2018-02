POL-HF: Unbekannte versuchen in Grundschule einzusteigen

Herford (ots) - (hay) In der Zeit zwischen Donnerstag (22.2.) gegen 17:00 Uhr und Freitag gegen 07:40 Uhr versuchten unbekannte Täter, in eine Grundschule an der Landsberger Straße einzusteigen. Die Scheibe eines Fensters im rückwärtigen Bereich wies nach der Tatentdeckung mehrere Einschlagstellen auf. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Unbekannten nicht. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro beziffert. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell