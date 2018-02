POL-HF: Diebstahl eines Motorrades

Vlotho (ots) - (ms) Am Sonntagmorgen in der Zeit von 09.30 - 10.40 Uhr wurde auf dem Moto-Cross-Gelände am Alten Postweg in Vlotho-Exter ein Motorrad Marke KTM GS 300 ED aus einem blauen Ford Transit entwendet. Das als Sportfahrzeug ausgerüstete Motorrad ist auffällig in orange und weiß lackiert und verfügt über eine blaue Sitzbank. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

